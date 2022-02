Bank of the Ryukyus präsentierte Quartalsergebnisse

Bank of the Ryukyus lud am 08.02.2022 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2021 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 41,07 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 27,70 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 13,77 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Bank of the Ryukyus 13,73 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at