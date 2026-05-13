Bank of the Ryukyus stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Bank of the Ryukyus veröffentlichte am 12.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 23,17 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 16,43 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 20,10 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 17,35 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 221,50 JPY gegenüber 139,02 JPY im Vorjahr.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,42 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 78,01 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 68,18 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at