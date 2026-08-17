Bank of the Ryukyus zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Bank of the Ryukyus hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 72,71 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 62,62 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bank of the Ryukyus im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,16 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 21,60 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 18,28 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at