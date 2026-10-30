Bank of Valletta hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Bank of Valletta präsentierte am 28.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei 0,07 EUR. Im letzten Jahr hatte Bank of Valletta einen Gewinn von 0,060 EUR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 163,0 Millionen EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 142,4 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at