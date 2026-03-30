Bank of Valletta: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Bank of Valletta stellte am 27.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 0,07 EUR. Im letzten Jahr hatte Bank of Valletta einen Gewinn von 0,080 EUR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 152,1 Millionen EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 143,4 Millionen EUR umgesetzt.

Bank of Valletta hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,270 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,310 EUR je Aktie gewesen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Bank of Valletta mit einem Umsatz von insgesamt 575,65 Millionen EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 554,13 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,88 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at