Bank of Valletta: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Bank of Valletta veröffentlichte am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,060 EUR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 156,0 Millionen EUR gegenüber 145,6 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at