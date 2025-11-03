Bank of Xian A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Bank of Xian A stellte am 31.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,13 CNY vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Bank of Xian A ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,130 CNY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 4,97 Milliarden CNY gegenüber 4,34 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at