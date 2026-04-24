Bank of Xian A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Bank of Xian A gab am 22.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Bank of Xian A 0,150 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 4,79 Milliarden CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,22 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,600 CNY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Bank of Xian A ein Gewinn pro Aktie von 0,580 CNY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 19,34 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 18,11 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at