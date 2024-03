Bank of Zhengzhou legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Bank of Zhengzhou hat sich am 29.03.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2023 beendeten Quartals geäußert.

Umsatzseitig standen 3,50 Milliarden HKD in den Büchern – ein Minus von 9,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bank of Zhengzhou 3,89 Milliarden HKD erwirtschaftet hatte.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,182 HKD geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 15,09 Milliarden HKD gerechnet.

Redaktion finanzen.at