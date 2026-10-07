Bank OZK Boosted Its Dividend and Is Poised to Keep Raising It

Bank stocks are considered some of the best options for dividends for a few reasons.

They are typically mature, stable companies with steady cash flows. They also must adhere to strict regulatory standards for holding cash to withstand downturns with plenty of liquidity.

Banks have slow, steady growth, which tends to moderate the gains in their share prices. With slower rising stock prices, they typically have higher dividend yields, since yields are calculated by dividing the annual dividend by the stock price. The lower the stock price, the higher the yield for a given payout amount.

Continue reading