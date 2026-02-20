|
20.02.2026 06:31:28
Bank Polska Kasa Opieki: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Bank Polska Kasa Opieki hat am 18.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,95 PLN beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,14 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Bank Polska Kasa Opieki 5,90 Milliarden PLN umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6,15 Milliarden PLN umgesetzt worden.
Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 6,56 PLN sowie einem Umsatz von 4,26 Milliarden PLN gerechnet.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 26,73 PLN beziffert. Im Vorjahr waren 24,29 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 23,87 Milliarden PLN vermeldet. Im Vorjahr hatte Bank Polska Kasa Opieki 22,95 Milliarden PLN umgesetzt.
Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 27,00 PLN sowie einen Umsatz von 16,98 Milliarden PLN prognostiziert.
Redaktion finanzen.at
