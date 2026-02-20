20.02.2026 06:31:28

Bank Polska Kasa Opieki: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Bank Polska Kasa Opieki hat am 18.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,95 PLN beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,14 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Bank Polska Kasa Opieki 5,90 Milliarden PLN umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6,15 Milliarden PLN umgesetzt worden.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 6,56 PLN sowie einem Umsatz von 4,26 Milliarden PLN gerechnet.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 26,73 PLN beziffert. Im Vorjahr waren 24,29 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 23,87 Milliarden PLN vermeldet. Im Vorjahr hatte Bank Polska Kasa Opieki 22,95 Milliarden PLN umgesetzt.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 27,00 PLN sowie einen Umsatz von 16,98 Milliarden PLN prognostiziert.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.02.26 KW 8: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
20.02.26 Depot-Check: Wo Warren Buffett im vierten Quartal investiert ist
15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen