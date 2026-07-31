Bank Polska Kasa Opieki hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Bank Polska Kasa Opieki hat am 29.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 5,78 PLN beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bank Polska Kasa Opieki 6,10 PLN je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 5,61 Milliarden PLN beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,08 Milliarden PLN umgesetzt worden waren.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 5,45 PLN sowie einen Umsatz von 4,34 Milliarden PLN prognostiziert.

Redaktion finanzen.at