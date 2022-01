Bank Priceton New Jersey legte Quartalsergebnis vor

Bank Priceton New Jersey hat am 28.01.2022 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2021 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,866 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,600 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,26 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16,4 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,24 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 66,20 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 53,66 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 3,25 USD sowie einen Umsatz von 66,20 Millionen USD belaufen.

Redaktion finanzen.at