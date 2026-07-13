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13.07.2026 06:31:29
Bank Saint-Petersburg PJSC Pref Registered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Bank Saint-Petersburg PJSC Pref Registered hat am 10.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,370 USD je Aktie generiert.
Bank Saint-Petersburg PJSC Pref Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 646,8 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 593,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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