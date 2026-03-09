Bank Saint-Petersburg PJSC Pref Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Bank Saint-Petersburg PJSC Pref Registered hat am 06.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,02 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Bank Saint-Petersburg PJSC Pref Registered 1,23 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 2,71 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 38,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,95 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at