|
09.03.2026 06:31:29
Bank Saint-Petersburg PJSC Pref Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Bank Saint-Petersburg PJSC Pref Registered hat am 06.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,02 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Bank Saint-Petersburg PJSC Pref Registered 1,23 USD je Aktie verdient.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 2,71 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 38,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,95 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!