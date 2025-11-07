Bank San Francisco California NEW Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Bank San Francisco California NEW Registered ließ sich am 04.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Bank San Francisco California NEW Registered die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,86 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,890 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,8 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,5 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at