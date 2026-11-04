Bank San Francisco California NEW Registered legte Quartalsergebnis vor

Bank San Francisco California NEW Registered stellte am 02.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,04 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,860 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 34,60 Prozent auf 12,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at