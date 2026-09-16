Santander Aktie
WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37
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16.09.2026 09:00:00
Bank Santander hebt Sparzinsen an und erhöht Risikovorsorge
Das Kreditwachstum hat zum Halbjahr deutlich zugelegt, vor allem im Kfz-Bereich. Dort zeichnet sich ein Trend zur E-Mobilität ab. Der Wettbewerb um Kundeneinlagen wird intensiverWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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