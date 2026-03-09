|
09.03.2026 06:31:29
Bank StPetersburg: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Bank StPetersburg lud am 06.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 85,05 RUB beziffert. Im Jahr zuvor waren 113,88 RUB je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 226,55 Milliarden RUB gegenüber 180,80 Milliarden RUB im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
