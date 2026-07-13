Bank StPetersburg veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Bank StPetersburg hat am 10.07.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 24,77 RUB. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 34,86 RUB je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 8,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 55,61 Milliarden RUB. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 50,80 Milliarden RUB.

Redaktion finanzen.at