Bank Zachodni WBK legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Bank Zachodni WBK präsentierte in der am 26.10.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2022 endete.

Das EPS wurde auf 2,73 PLN beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5,32 PLN je Aktie erzielt worden.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 11,25 PLN je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 2,70 Milliarden PLN für das Quartal in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at