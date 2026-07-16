Bank7 Aktie
WKN DE: A2N52F / ISIN: US06652N1072
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16.07.2026 14:09:52
Bank7 Corp. Announces Decline In Q2 Bottom Line
(RTTNews) - Bank7 Corp. (BSVN) reported a profit for second quarter that Dropped, from last year
The company's bottom line totaled $8.35 million, or $0.87 per share. This compares with $11.11 million, or $1.16 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 0.8% to $21.91 million from $21.74 million last year.
Bank7 Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $8.35 Mln. vs. $11.11 Mln. last year. -EPS: $0.87 vs. $1.16 last year. -Revenue: $21.91 Mln vs. $21.74 Mln last year.
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