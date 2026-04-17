Bank7 mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Bank7 hat am 14.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS lag bei 1,25 USD. Im letzten Jahr hatte Bank7 einen Gewinn von 1,08 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 35,8 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 32,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at