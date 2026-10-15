Bank7 Q3 Profit Drops

(RTTNews) - On Thursday, Bank7 Corp. (BSVN), the parent company of Oklahoma City-based Bank7, reported lower income in the third quarter of 2026, compared to the same quarter last year.

Net income for the period went down to $10.20 million or $1.06 per share from $10.84 million or $1.13 per share in the same quarter a year ago.

Loan and fees declined to $29.51 million from $30.91 million in the prior year.

Total interest income dropped to $31.93 million from $33.72 million last year.

On the NYSE, the shares were trading 1.33 percent up at $55.75.