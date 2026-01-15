Bank7 Aktie
WKN DE: A2N52F / ISIN: US06652N1072
|
15.01.2026 14:54:00
Bank7 Q4 Profit Dwon, But Net Interest Income Edges Up
(RTTNews) - Bank7 Corp. (BSVN) on Thursday reported net income of $10.78 million, or $1.12 per share, for the fourth quarter, down from $11.11 million, or $1.16 per share, a year earlier.
Net interest income rose slightly to $22.27 million from $21.74 million in the prior-year quarter.
No provision for credit losses was recorded this quarter, similar to last year.
