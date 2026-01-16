Bank7 stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bank7 gab am 15.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,12 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,16 USD je Aktie vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,20 Prozent auf 34,7 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 34,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 4,50 USD, nach 4,84 USD im Vorjahresvergleich.

Bank7 hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 137,26 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 142,79 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at