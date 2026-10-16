Bank7 veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Bank7 ließ sich am 15.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Bank7 die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 1,06 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,13 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 33,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 35,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at