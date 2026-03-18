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18.03.2026 10:15:00

bank99 erreichte 2025 erstmals Gewinnschwelle

Die Post-Tochter bank99 hat im Geschäftsjahr 2025 erstmals die Gewinnschwelle überschritten. Das Ergebnis nach Steuern erhöhte sich von minus 5,6 Mio. Euro auf plus 1,1 Mio. Euro, wie die Bank am Mittwoch mitteilte. Die Bilanzsumme wuchs um 3 Prozent auf 4,2 Mrd. Euro, das Kreditvolumen um 5 Prozent auf 2 Mrd. Euro und die Ausleihungsquote auf 55,9 Prozent (2024: 53,2 Prozent). Auch legten die Kernsegmente zu: Wohnbaufinanzierung um 2,6 Prozent, Konsumkredite um 1,8 Prozent.

"Der Break-even ist für uns kein Endpunkt, sondern der Startschuss in die nächste Wachstumsphase. Noch in diesem Jahr starten wir mit neuen Produkten und Services", so Bernhard Hohenegger, Vorstand Markt der bank99, laut Aussendung. Die bank99 wurde 2020 von der Österreichischen Post ins Leben gerufen. Sie hat laut eigenen Angaben österreichweit mehr als 300.000 Kundinnen und Kunden.

hel/ivn

ISIN WEB https://bank99.at/

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