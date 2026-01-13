Banken fragen 0,078 Milliarden Euro weniger EZB-Liquidität nach

DOW JONES--Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft abgenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 10,863 Milliarden Euro nach 10,941 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 2,15 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 51 (Vorwoche: 42) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 0,078 Milliarden Euro weniger EZB-Liquidität. Das neue Geschäft wird am 14. Januar valutiert und ist am 21. Januar fällig.

January 13, 2026 05:40 ET (10:40 GMT)