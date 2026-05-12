12.05.2026 11:36:40

Banken fragen 0,232 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität nach

Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft zugenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 13,168 Milliarden Euro nach 12,936 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 2,15 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 72 (Vorwoche: 68) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 0,232 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität. Das neue Geschäft wird am 13. Mai valutiert und ist am 20. Mai fällig.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/brb

(END) Dow Jones Newswires

May 12, 2026 05:36 ET (09:36 GMT)

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