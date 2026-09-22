Banken fragen 0,335 Milliarden Euro weniger EZB-Liquidität nach

DOW JONES--Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft abgenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 14,557 Milliarden Euro nach 14,892 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 2,65 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 82 (Vorwoche: 74) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 0,335 Milliarden Euro weniger EZB-Liquidität. Das neue Geschäft wird am 23. September valutiert und ist am 30. September fällig.

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September 22, 2026 05:34 ET (09:34 GMT)