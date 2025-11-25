Banken fragen 0,538 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität nach

DOW JONES--Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft zugenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 12,068 Milliarden Euro nach 11,53 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 2,15 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 62 (Vorwoche: 52) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 0,538 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität. Das neue Geschäft wird am 26. November valutiert und ist am 3. Dezember fällig.

November 25, 2025 05:32 ET (10:32 GMT)