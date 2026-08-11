Banken fragen 0,632 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität nach

DOW JONES--Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft zugenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 16,494 Milliarden Euro nach 15,862 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 2,40 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 71 (Vorwoche: 59) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 0,632 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität. Das neue Geschäft wird am 12. August valutiert und ist am 19. August fällig.

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August 11, 2026 05:37 ET (09:37 GMT)