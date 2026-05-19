Banken fragen 0,642 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität nach

DOW JONES--Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft zugenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 13,810 Milliarden Euro nach 13,168 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 2,15 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 81 (Vorwoche: 72) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 0,642 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität. Das neue Geschäft wird am 20. Mai valutiert und ist am 27. Mai fällig.

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May 19, 2026 05:48 ET (09:48 GMT)