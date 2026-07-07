Banken fragen 0,674 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität nach

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft zugenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 12,499 Milliarden Euro nach 11,825 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 2,4 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 74 (Vorwoche: 54) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 0,674 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität. Das neue Geschäft wird am 8. Juli valutiert und ist am 15. Juli fällig.

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July 07, 2026 08:34 ET (12:34 GMT)