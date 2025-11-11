11.11.2025 11:42:40

Banken fragen 0,706 Milliarden Euro weniger EZB-Liquidität nach

DOW JONES--Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft abgenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 9,848 Milliarden Euro nach 10,554 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 2,15 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 47 (Vorwoche: 49) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 0,706 Milliarden Euro weniger EZB-Liquidität. Das neue Geschäft wird am 12. November valutiert und ist am 19. November fällig.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/brb

(END) Dow Jones Newswires

November 11, 2025 05:43 ET (10:43 GMT)

