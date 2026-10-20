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20.10.2026 11:34:39
Banken fragen 0,743 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität nach
DOW JONES--Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft zugenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 19,253 Milliarden Euro nach 18,51 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 2,65 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 102 (Vorwoche: 93) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 0,743 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität. Das neue Geschäft wird am 21. Oktober valutiert und ist am 28. Oktober fällig.
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/apo/ros
(END) Dow Jones Newswires
October 20, 2026 05:35 ET (09:35 GMT)
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