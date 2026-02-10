Banken fragen 0,768 Milliarden Euro weniger EZB-Liquidität nach

DOW JONES--Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft abgenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 8,452 Milliarden Euro nach 9,22 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 2,15 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 65 (Vorwoche: 48) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 0,768 Milliarden Euro weniger EZB-Liquidität. Das neue Geschäft wird am 11. Februar valutiert und ist am 18. Februar fällig.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

February 10, 2026 05:37 ET (10:37 GMT)