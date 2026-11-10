10.11.2026 11:38:40

Banken fragen 0,837 Milliarden Euro weniger EZB-Liquidität nach

DOW JONES--Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft abgenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 16,002 Milliarden Euro nach 16,839 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 2,65 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 96 (Vorwoche: 88) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 0,837 Milliarden Euro weniger EZB-Liquidität. Das neue Geschäft wird am 11. November valutiert und ist am 18. November fällig.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/brb

(END) Dow Jones Newswires

November 10, 2026 05:39 ET (10:39 GMT)

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