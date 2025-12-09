Banken fragen 0,932 Milliarden Euro weniger EZB-Liquidität nach

DOW JONES--Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft abgenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 7,984 Milliarden Euro nach 8,916 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 2,15 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 38 (Vorwoche: 45) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 0,932 Milliarden Euro weniger EZB-Liquidität. Das neue Geschäft wird am 10. Dezember valutiert und ist am 17. Dezember fällig.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/hab

(END) Dow Jones Newswires

December 09, 2025 05:35 ET (10:35 GMT)