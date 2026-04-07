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07.04.2026 11:50:41
Banken fragen 1,095 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität nach
DOW JONES--Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft zugenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 11,895 Milliarden Euro nach 10,8 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 2,15 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 51 (Vorwoche: 55) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 1,095 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität. Das neue Geschäft wird am 8. April valutiert und ist am 15. April fällig.
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/hab/sha
(END) Dow Jones Newswires
April 07, 2026 05:50 ET (09:50 GMT)
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