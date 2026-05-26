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26.05.2026 11:38:39
Banken fragen 1,126 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität nach
DOW JONES--Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft zugenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 14,936 Milliarden Euro nach 13,81 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 2,15 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 66 (Vorwoche: 81) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 1,126 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität. Das neue Geschäft wird am 27. Mai valutiert und ist am 3. Juni fällig.
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/apo/hab
(END) Dow Jones Newswires
May 26, 2026 05:38 ET (09:38 GMT)
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