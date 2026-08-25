25.08.2026 11:42:44

Banken fragen 1,296 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität nach

DOW JONES--Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft zugenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 18,005 Milliarden Euro nach 16,709 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 2,40 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 73 (Vorwoche: 68) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 1,296 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität. Das neue Geschäft wird am 26. August valutiert und ist am 2. September fällig.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/hab

(END) Dow Jones Newswires

August 25, 2026 05:43 ET (09:43 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:40 Grantham setzt neue Akzente: GMO verkauft Berkshire und kauft Netflix
26.08.26 Gates Foundation Trust: So sah das Aktienportfolio im zweiten Quartal aus
25.08.26 Greenlight Capital im 2. Quartal 2026: Auf diese Aktien setzte David Einhorn
24.08.26 Icahn-Depot im 2. Quartal 2026: Bei diesen Aktien griff der Investor zu
23.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 34

Börse aktuell - Live Ticker

Nach NVIDIA-Bilanz: ATX und DAX vor Gewinnen -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt dürften den Handel auf grünem Terrain beginnen. Die asiatischen Börsen bewegen sich am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen