Banken fragen 1,625 Mrd Euro weniger EZB-Liquidität nach

DOW JONES--Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft abgenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 12,241 Milliarden Euro nach 13,866 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 2,40 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 66 (Vorwoche: 53) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 1,625 Milliarden Euro weniger EZB-Liquidität. Das neue Geschäft wird am 9. September valutiert und ist am 16. September fällig.

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September 08, 2026 05:34 ET (09:34 GMT)