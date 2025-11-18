Banken fragen 1,682 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität nach

DOW JONES--Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft zugenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 11,53 Milliarden Euro nach 9,848 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 2,15 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 52 (Vorwoche: 47) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 1,682 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität. Das neue Geschäft wird am 19. November valutiert und ist am 26. November fällig.

November 18, 2025 05:35 ET (10:35 GMT)