Banken fragen 1,794 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität nach

DOW JONES--Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft zugenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 12,505 Milliarden Euro nach 10,711 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 2,15 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 57 (Vorwoche: 54) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 1,794 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität. Das neue Geschäft wird am 28. Januar valutiert und ist am 4. Februar fällig.

January 27, 2026 05:36 ET (10:36 GMT)