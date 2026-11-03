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03.11.2026 11:38:40

Banken fragen 10,209 Milliarden Euro weniger EZB-Liquidität nach

DOW JONES--Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft abgenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 16,839 Milliarden Euro nach 27,048 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 2,65 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 88 (Vorwoche: 82) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 10,209 Milliarden Euro weniger EZB-Liquidität. Das neue Geschäft wird am 4. November valutiert und ist am 11. November fällig.

Kontakt: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/hab/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 03, 2026 05:38 ET (10:38 GMT)

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