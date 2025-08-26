26.08.2025 11:39:40

Banken fragen 2,270 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität nach

DOW JONES--Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft zugenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 10,115 Milliarden Euro nach 7,845 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 2,15 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 51 (Vorwoche: 42) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 2,270 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität. Das neue Geschäft wird am 27. August valutiert und ist am 3. September fällig.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/uxd

(END) Dow Jones Newswires

August 26, 2025 05:39 ET (09:39 GMT)

Börse aktuell - Live Ticker

Fokus auf Fed: ATX und DAX verlieren -- Börsen in Asien letztlich mit Abgaben
Sowohl der heimische als auch der deutsche Leitindex verbuchen am Dienstag zunächst Abgaben. Auch die asiatischen Indizes tendierten derweil im Minus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

