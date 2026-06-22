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22.06.2026 11:33:58
Banken fragen 2,456 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität nach
Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft zugenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 18,183 Milliarden Euro nach 15,727 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 2,4 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 61 (Vorwoche: 77) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 2,456 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität. Das neue Geschäft wird am 24. Juni valutiert und ist am 1. Juli fällig.
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/apo/mgo
(END) Dow Jones Newswires
June 22, 2026 05:34 ET (09:34 GMT)
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