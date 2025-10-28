Banken fragen 2,460 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität nach

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft zugenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 13,516 Milliarden Euro nach 11,056 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 2,15 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 61 (Vorwoche: 68) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 2,460 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität. Das neue Geschäft wird am 29. Oktober valutiert und ist am 5. November fällig.

